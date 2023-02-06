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Российские спасатели отправились в Турцию после разрушительного землетрясения

Происшествия
Российские спасатели отправились в Турцию после разрушительного землетрясения

Группа российских спасателей вылетела в Турцию, где ранее произошло самое разрушительное землетрясение за 24 года. Об этом сообщает в понедельник mk.ru.

По данным издания, речь идет о семи расчетах с собаками и более 100 специалистах. В зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь.

Ранее турецкий минздрав сообщил, что число погибших в результате серии подземных толчков на юго-востоке страны увеличилось до 1014 человек. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми находятся люди.
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