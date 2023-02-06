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Эксперт Рипер рассказал, как защитить Крым от дальнобойных снарядов GLSDB

Армия
Эксперт Рипер рассказал, как защитить Крым от дальнобойных снарядов GLSDB

Обещанные США Украине дальнобойные снаряды GLSDB способны достичь территории Крыма. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Керби, это вооружение поможет Киеву «отвоевывать свои территории».

В интервью Pravda.ru международный специалист по разведке Георгий Рипер, комментируя заявления Пентагона, отметил, что есть два способа защитить полуостров от атак GLSDB. Можно уничтожить вооружение на украинской территории, в момент его передачи Киеву.

«Сейчас GLSDB не грозят курортной южной части Крыма, мосту и столице полуострова», — подчеркнул эксперт.

Поразить GLSDB можно также при помощи комплекса наземного и морского базирования «Панцирь», ракетами «Бук-М2» и зенитно-ракетным комплексом «Тор», уточнил специалист.

Руководство РФ заявляло ранее, что атака на Крым Киевом вызовет настолько массированные удары возмездия, что будет гореть «вся оставшаяся территория Украины».
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