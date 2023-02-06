Эксперт Рипер рассказал, как защитить Крым от дальнобойных снарядов GLSDB

Обещанные США Украине дальнобойные снаряды GLSDB способны достичь территории Крыма. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Керби, это вооружение поможет Киеву «отвоевывать свои территории».
В интервью Pravda.ru международный специалист по разведке Георгий Рипер, комментируя заявления Пентагона, отметил, что есть два способа защитить полуостров от атак GLSDB. Можно уничтожить вооружение на украинской территории, в момент его передачи Киеву.
«Сейчас GLSDB не грозят курортной южной части Крыма, мосту и столице полуострова», — подчеркнул эксперт.
Поразить GLSDB можно также при помощи комплекса наземного и морского базирования «Панцирь», ракетами «Бук-М2» и зенитно-ракетным комплексом «Тор», уточнил специалист.
Руководство РФ заявляло ранее, что атака на Крым Киевом вызовет настолько массированные удары возмездия, что будет гореть «вся оставшаяся территория Украины».