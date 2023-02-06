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Newsweek: вес западных танков помешает ВСУ успешно применить их на передовой

Армия
Newsweek: вес западных танков помешает ВСУ успешно применить их на передовой

Вес западных танков, которые страны НАТО пообещали Украине, может стать препятствием для их успешного применения на фронте. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Автор подчеркивает, что Т-72 и поздняя модель Т-80 весят около 45 тонн, однако вес американских Abrams достигает до 74 тонн.

«Это влияет на то, по каким мостам техника сможет безопасно проехать, а это, в свою очередь, определяет будущее место дислокации и быстроту маневров на поле боя», — сказано в материале.

Помимо этого, понтонные переправы украинской армии также разрабатывались с учетом эксплуатации советских танков, а не современных западных.
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