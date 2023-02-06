Находящиеся в Турции российские туристы могут обратиться на горячую линию за помощью

Российские туристы, которые находятся в Турции, где утром понедельника, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение, могут обратиться на горячую линию за помощью.
Согласно данным Минэкономразвития, ее организовали представители ассоциации «Турпомощь». На нее могут обратиться соотечественники, которые отправились в республику в рамках организованных туров. Для этого следует позвонить по номеру +7 (499) 678-12-03, пишет ТАСС.
Путешественники, которые отправились в Турцию самостоятельно, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России. Если потребуется помощь, то им следует позвонить по телефону + 7 (495) 695-45-45.
В Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,4 балла. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным стихийным бедствием в республике с 1939 года.