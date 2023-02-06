Находящиеся в Турции российские туристы могут обратиться на горячую линию за помощью

Согласно данным Минэкономразвития, ее организовали представители ассоциации «Турпомощь». На нее могут обратиться соотечественники, которые отправились в республику в рамках организованных туров. Для этого следует позвонить по номеру +7 (499) 678-12-03, пишет ТАСС.