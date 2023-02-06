Депутат Хубезов: наша задача защищать интересы страны

В социальных сетях идет бурное обсуждение инициативы, которая запрещает чиновникам и другим государственным деятелям страны выезд из России в целях развлечения. Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов рассказал корреспонденту ФАН, почему поддерживает данную идею.
«Депутаты взрослые люди и должны давать себе отчет: стоит ли куда-то в это сложное время ехать или нет. Мы, в условиях СВО, на особом положении и никто за рубежом провокации против депутатов не отменял. Ошибочно думать, что рядовая поездка депутата останется не замеченной. Все все видят и фиксируют», — поделился Хубезов.
Также политик рассказал, что ему больше нравится проводить отдых в России, чем в Европе или на Западе. Помимо этого, он подчеркнул, что сейчас задача государственных деятелей — это защищать интересы, разрабатывать законы, помогать новым регионам и содействовать благополучию народа и страны.
Депутат Кастюкевич заявил, что на период СВО чиновники должны отдыхать в России.