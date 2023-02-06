Депутат Хубезов: наша задача защищать интересы страны

Также политик рассказал, что ему больше нравится проводить отдых в России, чем в Европе или на Западе. Помимо этого, он подчеркнул, что сейчас задача государственных деятелей — это защищать интересы, разрабатывать законы, помогать новым регионам и содействовать благополучию народа и страны.