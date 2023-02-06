Граждане России в Турции рассказали, что происходит в стране после землетрясения

После мощного землетрясения в Турции, где его жертвами стало уже 1014 человек, граждане России рассказали о происходящем. Трагедия произошла минувшей ночью на юге Турции. Амплитуда землетрясения достигла 7,8 баллов. Также землетрясения фиксировали на границе с Сирией. В Сирии из-за стихийного бедствия погибло 403 человека, еще 1284 пострадали.
«Живы, но сил говорить нет. Просим молитв. Все очень и очень нехорошо. Судя по всему, больше половины домов признаю аварийными», — сказал соотечественник Юрий, который находится в городе Хатай.
По словам соотечественницы Ксении, которая живет в Анталии, эпицентр землетрясения был далеко от нее. В Анталии жизнь идет своим чередом, а о произошедшем узнали утром из новостей.
«Поскольку землетрясение было ночью, то могли не почувствовать, конечно, но, вероятнее, что у нас были совсем слабые волны. Поблизости от нас организовали пункт сбора помощи: можно принести одеяла и теплые вещи», — рассказала Ксения.
Глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуация Юнус Сезер сообщал, как пишет ТАСС, что власти получили сведения о 2824 зданиях, которые разрушила стихия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, стран Евросоюза. Также Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.