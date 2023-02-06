Граждане России в Турции рассказали, что происходит в стране после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, стран Евросоюза. Также Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.