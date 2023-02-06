Помолодевший Олег Меньшиков вызвал восторг у поклонников

Актер театра и кино Олег Меньшиков покорил сердца своих поклонников сменой имиджа. Помолодевший артист вызвал восторг у фолловеров.
На фанатской странице режиссера появилось жизнерадостная фотография артиста. Меньшиков облачился в яркий цвет. Он отдал предпочтение синему худи и кепке в тот же тон. Актер дополнил свой образ массивной цепочкой.
Поклонники, увидев освежившегося Меньшикова, пришли в восторг от его нового имиджа. Особо внимательные интернет-пользователи обратили внимание на смену прически: артист сбрил достаточно много волос по бокам.
«Какой же он хорошенький»;
«Милый, красивый, просто секси», — не скрывают своего восторга комментаторы.
Авторы фанатской страницы Меньшикова отметили, что считанные недели остались до прихода весны. Поклонникам также анонсировали афишу ближайших выступлений актера.
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