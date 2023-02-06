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Объем ВРП в ХМАО за прошлый год составил 5,9 трлн рублей

Экономика
Объем ВРП в ХМАО за прошлый год составил 5,9 трлн рублей

Объем валового регионального продукта в Югре за 2022 год поднялся до 5,9 трлн рублей. Об этом рассказала на заседании по ходу реализации Стратегии развития глава региона Наталья Комарова.

Как пишет «Глобал86.ru», Комарова заметила, что в минувшем году, несмотря на санкции, в округ смогли привлечь свыше 1,1 трлн рублей инвестиций. В промышленной сфере объемы производства выросли до 6,5 трлн рублей. Экономическое развитие помогло Югре сохранить высокие показатели в главных рейтингах, отображающих благополучие жителей округа. Усилия в этом направлении не ослабевают, добавила чиновница.

Руководитель ХМАО дала поручение организовать среди муниципалитетов соревнование по внедрению Югорского стандарта. Первенство должно отдаваться градостроительству и повышению уровня жизни югорцев. Поставленные задачи являются всего лишь одним компонентом в работе по выполнению Стратегии развития. Среди отраслей ключевую роль имеет нефтегазовая промышленность. Кроме того, энергично развивается высокотехнологический сектор, подытожила губернатор.
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