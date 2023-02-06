Объем ВРП в ХМАО за прошлый год составил 5,9 трлн рублей

Как пишет «Глобал86.ru», Комарова заметила, что в минувшем году, несмотря на санкции, в округ смогли привлечь свыше 1,1 трлн рублей инвестиций. В промышленной сфере объемы производства выросли до 6,5 трлн рублей. Экономическое развитие помогло Югре сохранить высокие показатели в главных рейтингах, отображающих благополучие жителей округа. Усилия в этом направлении не ослабевают, добавила чиновница.