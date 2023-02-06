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Госпитализированный телеведущий Николай Дроздов 7 февраля вернется домой

Общество
Госпитализированный телеведущий Николай Дроздов 7 февраля вернется домой

Госпитализированный в конце января после падения у здания МГУ 85-летний ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов в скором времени вернется домой.

Как рассказал РИА Новости друг ученого-зоолога композитор Дмитрий Дунаев, Дроздов 7 февраля должен выписаться из больницы.

Ранее подробностями о своей госпитализации поделился сам телеведущий. По словам Дроздова, в больнице он прошел курс интенсивного восстановления, и теперь его давление стабилизировалось. Ученый также добавил, что за состоянием его здоровья врачи не перестанут наблюдать и после его выписки из медучреждения.
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