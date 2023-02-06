Госпитализированный телеведущий Николай Дроздов 7 февраля вернется домой

Ранее подробностями о своей госпитализации поделился сам телеведущий. По словам Дроздова, в больнице он прошел курс интенсивного восстановления, и теперь его давление стабилизировалось. Ученый также добавил, что за состоянием его здоровья врачи не перестанут наблюдать и после его выписки из медучреждения.