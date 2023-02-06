Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В «Роснефти» объяснили, как будет формироваться стоимость российского топлива

Экономика
В «Роснефти» объяснили, как будет формироваться стоимость российского топлива

Стоимость российской нефти будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе, ведь туда теперь экспорта не будет. Чтобы сформировать и отрегулировать рынок, в первое время необходимо отказаться от расчетных фьючерсов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Индийской энергетической недели (India Energy Week 2023).

Если референтных, установленных цен нет, отмечает Сечин, то они будут формироваться там, куда реально поступает сырье. Предприниматель также посоветовал спокойнее относиться к нерыночному вмешательству вроде западных санкций, так как специалисты знают, как найти разумное решение.

Напомним, Индийская энергетическая неделя является основным форумом южновосточных стран, где обсуждают вопросы энергетики и экологии.
игорь сечин роснефть индийская энергетическая неделя российская нефть поставки нефти
Военкоры ФАН
Лучшие в аду