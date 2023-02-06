В «Роснефти» объяснили, как будет формироваться стоимость российского топлива

Стоимость российской нефти будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе, ведь туда теперь экспорта не будет. Чтобы сформировать и отрегулировать рынок, в первое время необходимо отказаться от расчетных фьючерсов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Индийской энергетической недели (India Energy Week 2023).
Если референтных, установленных цен нет, отмечает Сечин, то они будут формироваться там, куда реально поступает сырье. Предприниматель также посоветовал спокойнее относиться к нерыночному вмешательству вроде западных санкций, так как специалисты знают, как найти разумное решение.
Напомним, Индийская энергетическая неделя является основным форумом южновосточных стран, где обсуждают вопросы энергетики и экологии.