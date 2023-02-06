В «Роснефти» объяснили, как будет формироваться стоимость российского топлива

Стоимость российской нефти будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе, ведь туда теперь экспорта не будет. Чтобы сформировать и отрегулировать рынок, в первое время необходимо отказаться от расчетных фьючерсов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Индийской энергетической недели (India Energy Week 2023).