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Экс-мундеп Люся Штейн стала фигурантом уголовного дела о фейках про ВС РФ

Происшествия
Экс-мундеп Люся Штейн стала фигурантом уголовного дела о фейках про ВС РФ

Следователи возбудили уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о российской армии в отношении бывшего московского муниципального депутата Людмилы Штейн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

По данным следствия, Штейн, занимая пост депутата Басманного района Москвы, опубликовала в соцсетях комментарий с заведомо ложной информацией о военных российской армии.

«Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении СК.

Напомним, в августе 2021 года суд назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции в Москве.
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