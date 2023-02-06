Глава Минспорта Матыцин ответил на призывы бойкотировать Олимпиаду-2024

Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на призывы бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже. По мнению функционера, в этом нет никакой цели.
Матыцин привел в пример Олимпийскую хартию, где говорится о невозможности бойкота Игр на фоне сложной геополитической ситуации в мире. Глава Минспорта не думает о том, чтобы российские спортсмены пропустили Олимпиаду в Париже через полтора года.
«История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном счете заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах заявлял, что российские и белорусские спортсмены должны выступить на Олимпиаде во Франции. Атлеты, которая решат поехать в Париж, будут соревноваться под нейтральным флагом.