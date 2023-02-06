Глава Минспорта Матыцин ответил на призывы бойкотировать Олимпиаду-2024

Матыцин привел в пример Олимпийскую хартию, где говорится о невозможности бойкота Игр на фоне сложной геополитической ситуации в мире. Глава Минспорта не думает о том, чтобы российские спортсмены пропустили Олимпиаду в Париже через полтора года.