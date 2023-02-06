И разверзлась земля под ногами: 5 самых смертоносных землетрясений за всю историю человечества

Однако независимые источники считают эту цифру крайне заниженной и называют другую — 655 000 человек. Причина столь масштабных человеческих жертв за 420 лет не изменилась: перенаселение и низкое качество построек. В Таншане рухнуло 90% всех домов после первого же толчка. Через 15 часов после него последовал мощный афтершок с магнитудой 7,1, похоронивший под обломками рабочих по расчистке завалов. Всего впоследствии их было зарегистрировано около 130, что практически сравняло город с землей.