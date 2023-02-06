И разверзлась земля под ногами: 5 самых смертоносных землетрясений за всю историю человечества

В понедельник, 6 января, на Ближнем Востоке произошло одно из самых разрушительных землетрясений за последние годы. Оно затронуло территории Турции и Сирии повлекло за собой огромное количество жертв — на сегодняшний день известно о более тысячи погибших, и это число продолжает расти.
Землетрясения происходят на планете с самого момента образования земной коры, и люди страдали от них с незапамятных времен. ФАН составил подборку из пяти самых страшных природных катаклизмов подобного рода, сохранившихся в памяти человечества.
Великое китайское землетрясение (1556 год, магнитуда 8,0)
Великое китайское землетрясение произошло в провинции Шэньси 23 января 1556 года. Оно унесло жизни приблизительно 830 тысяч человек — больше, чем любое другое за всю историю. Разрушения затронули территории, находящиеся на расстоянии 500 километров от эпицентра. Некоторые районы Шэньси вовсе обезлюдели, в других погибло около 60 % населения.
Такое большое количество погибших стало результатом совмещения сразу нескольких факторов, и главный из них — это крайняя густонаселенность области, подвергшейся толчкам. Время начала землетрясения также оказалось крайне неблагоприятным — пять утра, когда большинство жертв катастрофы спали в своих домах, которые, к слову, тоже нельзя было назвать сейсмоустойчивыми: сделанные из глины крестьянские жилища моментально превращались в груду завалов, хороня под собой своих хозяев.
Таншаньское землетрясение (1976 год, магнитуда 8,2)
Вторая строчка этого рейтинга смертоносности землетрясений также принадлежит Китаю, а точнее — Китайской народной республике, поскольку катаклизм, о котором пойдет речь, произошел ровно через 420 лет после вышеописанного, а именно, в 1976 году. Землетрясение в Таншане — одна из крупнейших природных катастроф XX века. По официальным данным властей КНР, количество погибших составило 242 419 человек.
Однако независимые источники считают эту цифру крайне заниженной и называют другую — 655 000 человек. Причина столь масштабных человеческих жертв за 420 лет не изменилась: перенаселение и низкое качество построек. В Таншане рухнуло 90% всех домов после первого же толчка. Через 15 часов после него последовал мощный афтершок с магнитудой 7,1, похоронивший под обломками рабочих по расчистке завалов. Всего впоследствии их было зарегистрировано около 130, что практически сравняло город с землей.
Антиохийское землетрясение (526 год, магнитуда 8,0)
Крупнейшее землетрясение на территории Византийской империи, поразившее Антиохию и сопредельные области Сирии. Оно затронуло примерно те же территории, что пострадали 6 февраля 2023 года. В результате бедствия погибло 250 000 человек, а пожар, последовавший за землетрясением, уничтожил большую часть устоявших зданий. Тогда же погиб патриарх Антиохийский Евфрасий.
Землетрясение в Индийском океане (2004, магнитуда 9,3)
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее в воскресенье 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Волны высотой 15 метров накрыли собой берега Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран, в результате чего погибло, по разным оценкам, от 225 до 300 тысяч человек. Более точное число назвать невозможно, поскольку многие жертвы природного катаклизма оказались унесены водой в океан.
Вся энергия, высвобожденная этим землетрясением на земной поверхности, оценивается примерно в 2 эксаджоуля — именно столько человечество использует за 2 года. Также изменилась скорость вращения Земли — на одну миллиардную секунды, вследствие уменьшения сплющенности планеты.
Великое Чилийское землетрясение (1960 год, магнитуда 9,5)
Сильнейшее землетрясение в истории наблюдений землетрясений на планете случилось в чилийском городе Вальдивия в 435 километрах южнее Сантьяго. Волны возникшего цунами достигали высоты около 10 метров и прокатились по всему Тихому океану. Так, они нанесли значительный ущерб городу Хило на Гавайях примерно в 10 тысячи километрах от эпицентра и даже достигли берегов Японии и Филиппин.
Несмотря на свою силу, это землетрясение даже близко не сравнимо по смертоносности с вышепредставленными — в ходе подземных толчков погибло «всего» 5700 человек. Однако оно уничтожило почти 20% всего промышленного потенциала Чили, а города Консепсьон, Вальдивия, Осорно и Пуэрто-Монт оказались почти полностью разрушены.
Ранее сейсмолог Петр Шебалин заявил, что землетрясение в Турции еще не закончилось.