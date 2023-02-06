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Певец Игорь Николаев анонсировал мартовские гастроли по России

Шоу-бизнес
Певец Игорь Николаев анонсировал мартовские гастроли по России

Певец и композитор Игорь Николаев анонсировал гастроли по России. Артист сообщил в социальных сетях, что планирует концерты уже в марте.

Николаев опубликовал видеозапись, на кадрах которой сыграл на рояле несколько нот из знаменитой композиции «Выпьем за любовь». Певец сообщил, что уже в начале марта стартуют его гастроли по городам России. Он выступит в Екатеринбурге, Тольятти, Димитровграде, Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.

При этом совсем недавно в Сети появилась информация о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Музыкант опроверг эти слухи и заявил, что новости СМИ о его критическом состоянии не соответствуют действительности. Композитор проходил обследование и теперь чувствует себя хорошо.
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