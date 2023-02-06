Певец Игорь Николаев анонсировал мартовские гастроли по России

При этом совсем недавно в Сети появилась информация о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Музыкант опроверг эти слухи и заявил, что новости СМИ о его критическом состоянии не соответствуют действительности. Композитор проходил обследование и теперь чувствует себя хорошо.