Автора мифа о выкопавших Черное море украинцах уничтожили в ЛНР

Поясняется, что Филипчук, служивший в 103-й бригаде теробороны ВСУ, был уничтожен во время боев около Кременной в ЛНР. Именно Филипчук настаивал на бредовой версии о том, что древние укры выкопали Черное море, сообщает «Новороссия».