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Автора мифа о выкопавших Черное море украинцах уничтожили в ЛНР

Общество
Автора мифа о выкопавших Черное море украинцах уничтожили в ЛНР

Телеграм-канал «Взгляд из Донбасса» разместил информацию о ликвидации скандального львовского археолога Андрея Филипчука.

Поясняется, что Филипчук, служивший в 103-й бригаде теробороны ВСУ, был уничтожен во время боев около Кременной в ЛНР. Именно Филипчук настаивал на бредовой версии о том, что древние укры выкопали Черное море, сообщает «Новороссия».

Еще он утверждал, что могучая Украина успешно конкурировала с Римской империей за мировое господство. Украинские корни он умудрился обнаружить у Будды, Достоевского и Иисуса Христа.
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