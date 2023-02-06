Автора мифа о выкопавших Черное море украинцах уничтожили в ЛНР

Телеграм-канал «Взгляд из Донбасса» разместил информацию о ликвидации скандального львовского археолога Андрея Филипчука.
Поясняется, что Филипчук, служивший в 103-й бригаде теробороны ВСУ, был уничтожен во время боев около Кременной в ЛНР. Именно Филипчук настаивал на бредовой версии о том, что древние укры выкопали Черное море, сообщает «Новороссия».
Еще он утверждал, что могучая Украина успешно конкурировала с Римской империей за мировое господство. Украинские корни он умудрился обнаружить у Будды, Достоевского и Иисуса Христа.