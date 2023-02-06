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Путин предложил президенту Сирии Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения

Политика
Путин предложил президенту Сирии Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы с коллегой из Сирии Башаром Асадом предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что спасатели МЧС РФ в ближайшее время отправятся на места ЧП. Кроме того, Путин планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с землетрясением.

Ранее Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число жертв землетрясения возросло до 371. Количество раненых составило 1089 человек.
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