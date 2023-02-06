Путин предложил президенту Сирии Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы с коллегой из Сирии Башаром Асадом предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В сообщении сказано, что спасатели МЧС РФ в ближайшее время отправятся на места ЧП. Кроме того, Путин планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с землетрясением.
Ранее Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число жертв землетрясения возросло до 371. Количество раненых составило 1089 человек.