Канада отправила Гаити патрульный самолет

Порт-о-Пренс, 6 февраля. Правительство Канады отправило патрульный самолет дальнего радиуса действия CP-140 Aurora в Гаити для поддержки полиции страны в борьбе с преступными бандами. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Канады.
Согласно официальному заявлению, самолет может использоваться для различных типов миссий над сушей и водой, в том числе морской и наземной разведки, поиска и спасения, патрулирования, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, координации ударов и борьбы с незаконной деятельностью. Воздушное судно останется в Гаити в течение нескольких дней.
«Этот канадский патрульный самолет будет обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку для поддержки усилий по установлению и поддержанию мира и безопасности для народа Гаити», — говорится в заявлении.
Министр национальной обороны Анита Ананд заявила, что Канада привержена поддержке гаитян и «миру и безопасности в стране». Она поблагодарила всех военнослужащих канадскихвооруженных сил, участвовавших в этой миссии, «за их службу и преданность глобальной стабильности».
США и Канада уже отправили бронемашины и другую военную технику, чтобы помочь полиции Гаити подавить насилие со стороны преступных банд. Однако Оттава и Вашингтон не могут договориться о том, какая страна должна взять на себя ответственность по возглавлению миссии из-за возможных рисков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в начале декабря, что хотя он не исключает возможности того, что его страна будет участвовать или даже возглавит военную интервенцию в Гаити, его правительство будет действовать осторожно, чтобы избежать прежних ошибок. Он также призвал европейские страны присоединиться к санкциям против политических и экономических элит, поддерживающих преступные банды.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил ранее надежду, что международное сообщество договорится о создании многонациональных сил для помощи Гаитянской национальной полиции в восстановлении мира и безопасности в стране.