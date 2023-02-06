Глава Минфина Силуанов назвал цифровой рубль перспективной и надежной валютой

Создание цифрового рубля абсолютно надежно, а его использование — перспективно, передает ТАСС заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.
Глава Минфина России также отметил прозрачность цифрового рубля. По его мнению, это станет важным фактором при использовании такого вида валюты бюджетными организациями.
Напомним, цифровой рубль является третьей формой денег и будет действовать наряду с наличными и безналичными рублями, но храниться на электронных кошельках Банка России. Такие платежи станут более быстрыми, безопасными и простыми.
Также сообщается, что развитие платежей с использованием цифрового рубля позволит снизить стоимость платежных услуг, переводов и увеличить конкуренцию среди финансовых компаний.