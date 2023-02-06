Захарова подняла на смех Зеленского после отказа Италии пускать его на песенный фестиваль

Ранее стало известно, что политик намеревался обратиться к участникам и зрителям конкурса с речью в видеоформате. Однако из-за недовольства местного общества организаторы фестиваля решили не показывать выступление политика, а лишь зачитать его текст со сцены. Эту ситуацию Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале.