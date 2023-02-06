Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова подняла на смех Зеленского после отказа Италии пускать его на песенный фестиваль

Политика
Захарова подняла на смех Зеленского после отказа Италии пускать его на песенный фестиваль

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Владимира Зеленского, которому запретили участвовать в фестивале музыки в Италии.

Ранее стало известно, что политик намеревался обратиться к участникам и зрителям конкурса с речью в видеоформате. Однако из-за недовольства местного общества организаторы фестиваля решили не показывать выступление политика, а лишь зачитать его текст со сцены. Эту ситуацию Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» — посмеялась дипломат.

Ранее Евросоюз отказался раскрывать детали возможного визита украинского лидера в Брюссель.
захарова италия зеленский Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду