Около 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции

Подавляющее большинство российских туристов в настоящее время находятся в Стамбуле, всего в стране насчитывается около 45 тысяч путешественников. Об этом заявили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аналитики АТОР подчеркнули, что в Стамбуле находятся от 25 до 30 тысяч россиян, еще 12 тысяч человек отдыхают на курортах Антальи. Около 100 граждан России в настоящее время находятся на побережье Эгейского моря, а также на горнолыжных курортах Турции. Информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, случаев аннуляции путевок также не зафиксировано.
Масштабное землетрясение в Турции и Сирии началось в ночь на понедельник, 6 февраля. В результате него погибли более тысячи человек в Турции, в Сирии — свыше 400 человек.