Около 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции

Аналитики АТОР подчеркнули, что в Стамбуле находятся от 25 до 30 тысяч россиян, еще 12 тысяч человек отдыхают на курортах Антальи. Около 100 граждан России в настоящее время находятся на побережье Эгейского моря, а также на горнолыжных курортах Турции. Информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, случаев аннуляции путевок также не зафиксировано.