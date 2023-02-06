Военный аналитик Литовкин: На данный момент потери ВСУ убитыми и ранеными могут составлять до миллиона человек

Напомним, как заявили накануне израильские СМИ, власти Украины потребовали от Израиля «публично осудить действия РФ», выдать Киеву кредит в 500 миллионов долларов, а также поддержать «мирный план Владимира Зеленского», предполагающий вывод российских войск с Украины. По данным портала Walla, Киев выдвинул подобные требования к Тель-Авиву в преддверие визита на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна. Киев рассчитывает и на то, что Израиль окажет помощь в лечении тысяч солдат ВСУ и мирных жителей. А также ждет от нового правительства Израиля помощи Украине в создании новой системы оповещения о воздушных атаках. Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым «пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву».