Как заявил накануне экс-советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор, главком ВСУ Валерий Залужный в ходе недавнего визита в Америку тайно сообщил американским генералам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тысяч (!) человек. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, это вполне адекватная цифра, если иметь в виду только потери убитыми.
Полковник армии США Дуглас Макгрегор опубликовал данную информацию в своем блоге на YouTube. Он рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где тот встретился с Министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Ссылаясь на данные источников, Макгрегор заявил, что Залужный сообщил им, что «Украина с начала конфликта потеряла 257 тысяч человек».
Ранее полковник Макгрегор в соцсетях рассказал, что из-за нехватки мобилизационного ресурса «Киеву приходится идти на экстренные меры, и забирать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей». При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ее ответственный подход к выполнению боевых задач. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за последние сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, реальные потери украинской армии, с учетом раненых и увечных, могут составлять до миллиона человек.
«Ну, я не думаю, что это Украина официально озвучила столь катастрофические потери, даже несмотря на наличие ссылки на главкома ВСУ Валерия Залужного. Тем не менее, подробный размер человеческих потерь украинской армии кажется мне вполне реальным, а возможно, даже заниженным. Стоит учитывать, что озвученная цифра в 257 тысяч — это потери ВСУ убитыми, а ведь на каждого убитого, согласно общепринятой военной статистике, как правило, приходится 3-4 человека раненых и увечных. Таким образом, в итоге потери ВСУ выглядят как минимум в миллион здоровых украинских мужчин от 18 до 50 лет», — указал Литовкин.
По мнению аналитика, это является страшным, невосполнимым ударом для генофонда Украины.
«Прямо на наших глазах исчезает генофонд Украины, а ведь это самое ценное, что есть у любой страны мира. По сути, это — главное и самое страшное преступление, которое сейчас совершает бандеровский режим Зеленского. Если эта цифра действительно близка к реальности, то уже можно говорить о частичном исчерпании основного мобилизационного ресурса Украины, — считает Виктор Литовкин. — Это косвенно подтверждается и тем, какими изуверскими методами сейчас осуществляется призыв в ряды ВСУ в украинских городах. Мужчин активного возраста военкомы ловят буквально на улицах, подстерегают в частных автомобилях и машинах «скорой помощи», повестки в военкомат насильно выдают даже в бомбоубежищах и вузах украинских городов».
По мнению военного аналитика, это явное свидетельство того, что служить в украинской армии никто не хочет.
«Похоже, украинцы активного возраста начинают догадываться, что их заставляют воевать вовсе не за интересы Украины, а за интересы Соединенных Штатов и НАТО. А умирать за интересы Запада на Украине никто больше не желает. При этом понятно, что нынешний чудовищный уровень потерь в рядах ВСУ в ближайшее время сохранится. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как украинское командование не считается ни с какими потерями в боях под Артемовском. Украинская армия отказывается оставлять позиции даже на фоне явного огневого и тактического преимущества российской армии, — указал Литовкин. — Понятно, что таким образом украинские командиры выполняют волю своих западных кураторов, которым абсолютно плевать на судьбу украинского народа. При этом режим Зеленского, по идее, должен хотя бы как-то заботиться о том, что будет со страной после них. Но впечатление такое, что и украинским правителям, которые зашли слишком далеко в истреблении своего народа, тоже наплевать, что будет после них. Как говорится, «после нас хоть потоп», такова логика Киева».
Напомним, как заявили накануне израильские СМИ, власти Украины потребовали от Израиля «публично осудить действия РФ», выдать Киеву кредит в 500 миллионов долларов, а также поддержать «мирный план Владимира Зеленского», предполагающий вывод российских войск с Украины. По данным портала Walla, Киев выдвинул подобные требования к Тель-Авиву в преддверие визита на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна. Киев рассчитывает и на то, что Израиль окажет помощь в лечении тысяч солдат ВСУ и мирных жителей. А также ждет от нового правительства Израиля помощи Украине в создании новой системы оповещения о воздушных атаках. Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым «пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву».