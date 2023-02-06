Италия отказала Зеленскому в выступлении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Завтра, 7 февраля в итальянского городе Сан-Ремо стартует конкурс музыки, на финале которого Зеленский собирался обратиться с речью в онлайн-формате. Однако из-за того, что данная инициатива была негативно воспринята итальянскими общественными деятелями, политику отказали в выступлении.