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Италия отказала Зеленскому в выступлении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Политика
Италия отказала Зеленскому в выступлении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского не будет показано на музыкальном фестивале, который пройдет в Италии. Такое решение было принято 6 февраля.

Завтра, 7 февраля в итальянского городе Сан-Ремо стартует конкурс музыки, на финале которого Зеленский собирался обратиться с речью в онлайн-формате. Однако из-за того, что данная инициатива была негативно воспринята итальянскими общественными деятелями, политику отказали в выступлении.

В итоге организаторы мероприятия приняли решение зачитать речь президента Украины со сцены, которую он им пришлет.
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