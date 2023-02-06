Италия отказала Зеленскому в выступлении на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского не будет показано на музыкальном фестивале, который пройдет в Италии. Такое решение было принято 6 февраля.
Завтра, 7 февраля в итальянского городе Сан-Ремо стартует конкурс музыки, на финале которого Зеленский собирался обратиться с речью в онлайн-формате. Однако из-за того, что данная инициатива была негативно воспринята итальянскими общественными деятелями, политику отказали в выступлении.
В итоге организаторы мероприятия приняли решение зачитать речь президента Украины со сцены, которую он им пришлет.