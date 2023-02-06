Судьба спектакля с участием Лии Ахеджаковой под вопросом

На данный момент нет ни одного анонса показа «мой внук Вениамин» на театральных площадках страны. Последний — 4 января в ДК «Выборгском» в Санкт-Петербурге был отменен. И хотя сама Ахеджакова считает, что это произошло по приказу сверху, в действительности тогда в районе ДК «Выборгский» велись электромонтажные работы, и 4 января здание было обесточено. Организаторы могли потребовать у площадки переноса постановки на другое время, так как у них был заключен договор о предоставлении зала со сценой, но не стали этого делать.