Судьба спектакля с участием Лии Ахеджаковой под вопросом

Антрепризную постановку «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли никто не хочет заказывать в свой город. Организаторы театральных действий боятся срыва спектакля из-за нежелания россиян видеть на сцене в своем городе народную артистку России Лию Ахеджакову, благодаря ее высказываниям о России, российских военных и СВО.
Ее недавние слова о том, что она желает победы Украине переполнили чащу терпения жителей России.
На данный момент нет ни одного анонса показа «мой внук Вениамин» на театральных площадках страны. Последний — 4 января в ДК «Выборгском» в Санкт-Петербурге был отменен. И хотя сама Ахеджакова считает, что это произошло по приказу сверху, в действительности тогда в районе ДК «Выборгский» велись электромонтажные работы, и 4 января здание было обесточено. Организаторы могли потребовать у площадки переноса постановки на другое время, так как у них был заключен договор о предоставлении зала со сценой, но не стали этого делать.
«Никто не имеет права запрещать спектакли с Ахеджаковой», — объяснил источник в Минкульте. —«Никто этого и не делает. Но и никто не может заставить зрителя идти на них. Это личный выбор людей – что они хотят или не хотят видеть того или другого артиста».
Кстати, в «Современнике», в труппе которого состоит Ахеджакова тоже не наблюдается ажиотажа на ее спектакль «Игра в джин». Билеты продаются, но места достаточно медленно. К примеру, на спектакли Алисы Фрейндлих в БДТ на сайте театра купить билет нельзя до апреля — дальше расписание еще не вывешивали и билеты в продажу не поступали. Можно попытаться только через другие серверы «под запрос» по цене от 10 до 20 тысяч рублей. Самый дорогой на Ахеджакову — пять тысяч.