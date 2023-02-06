Сейсмолог Карпович оценила обстановку в Сочи после землетрясения в Турции

Обстановку в Сочи после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции утром понедельника, 6 февраля, оценила руководитель городской сейсмологической станции Елена Карпович.
На соседних границах, расположенных вблизи Сочи, ощущаются небольшие толчки. В самом городе сейсмическая активность составила около трех баллов.
«Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление», — сообщила Карпович в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в соседних странах возможны толчки в виде отголосков после крупных землетрясений. Однако обычно они не представляют никакой опасности.