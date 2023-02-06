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Сейсмолог Карпович оценила обстановку в Сочи после землетрясения в Турции

Общество
Сейсмолог Карпович оценила обстановку в Сочи после землетрясения в Турции

Обстановку в Сочи после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции утром понедельника, 6 февраля, оценила руководитель городской сейсмологической станции Елена Карпович.

На соседних границах, расположенных вблизи Сочи, ощущаются небольшие толчки. В самом городе сейсмическая активность составила около трех баллов.

«Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление», — сообщила Карпович в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в соседних странах возможны толчки в виде отголосков после крупных землетрясений. Однако обычно они не представляют никакой опасности.
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