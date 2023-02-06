Эксперт объяснил разницу между бронью и отсрочкой от мобилизации в России

Граждане России, которые подпадают под определенные категории, могут воспользоваться временным или постоянным освобождением от мобилизации в ВС РФ.
В публикации для «Парламентской газеты» аналитик Николай Козин отметил, что бронь действует именно на постоянной основе. Воспользоваться ею могут сотрудники системообразующих предприятий в области информационных технологий или же компаний, обеспечивающих стабильность финансового сектора.
В соответствующем списке, который был обнародован Министерством обороны РФ осенью минувшего года, значатся 23 отрасли, работники которых могут получить бронь. При этом важно, чтобы специалист был трудоустроен до объявления мобилизации, а также числился в штате.
«Отсрочка, как видно из названия, предоставляется временно, на срок, утвержденный законом, — в каждом случае он может быть разным», — сказано в публикации.
Отсрочкой могут воспользоваться студенты, впервые получающие высшее образование, граждане, признанные временно негодными к прохождению воинской службы, мужчины, имеющие на иждивении трех детей до 16 лет, а также другие категории граждан.
Ранее, как передает RT, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял об отсутствии необходимости в проведении новой волны частичной мобилизации.