Певица Бейонсе опоздала на церемонию вручения «Грэмми» из-за пробок

Бейонсе стала победительницей в номинации «Лучшая песня в стиле R&B». Однако во время объявления имени певицы ее не оказалось в зале. Ведущий церемонии Тревор Ноа сообщил, что артистка до сих пор находится в пути из-за пробок в Лос-Анджелесе.