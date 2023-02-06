Певица Бейонсе опоздала на церемонию вручения «Грэмми» из-за пробок

Американская певица Бейонсе опоздала на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Исполнительница не успела на мероприятие из-за пробок в Лос-Анджелесе.
Бейонсе стала победительницей в номинации «Лучшая песня в стиле R&B». Однако во время объявления имени певицы ее не оказалось в зале. Ведущий церемонии Тревор Ноа сообщил, что артистка до сих пор находится в пути из-за пробок в Лос-Анджелесе.
За свою творческую карьеру Бейонсе стала обладательницей нескольких десятков статуэток «Грэмми». На церемонии в этом году она получила еще четыре награды. Таким образом певица установила рекорд премии по количеству побед в номинациях.