«Будет желание, встретимся в небе»: совершивший боевой вылет на Су-24 Пригожин обратился к Зеленскому

Предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после завершения боевого вылета на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24.
Бизнесмен рассказал, что завтра он пересаживается на Миг-29. Кроме того, если у Зеленского появится желание, он готов встретиться с ним в небе.
«Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — публикует пресс-служба компании «Конкорд» обращение предпринимателя.
Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин в составе экипажа ЧВК «Вагнер» нанес удары по позициям Вооруженных сил Украины, которые располагались в Бахмуте (Артемовске). Боевой вылет бизнесмена был осуществлен в ночь на 6 февраля.