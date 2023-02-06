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«Новатэк»: Европа сохраняет большой интерес к российскому СПГ

Экономика
«Новатэк»: Европа сохраняет большой интерес к российскому СПГ

Европа все еще очень интересуется российским сжиженным природным газом (СПГ), хотя и пытается это скрыть, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в ходе India Energy Week.

По словам Михельсона, у «Новатэка» нет проблем с поставками своего СПГ. Более 20% газовых продаж компании составляют спотовые сделки. Однако там не называется покупатель, поэтому неизвестно, куда именно в итоге попадает ресурс.

Долгосрочные партнеры тоже не заявляли о желании расторгнуть контракты с «Новатэком», отмечает глава компании.

Ранее сообщалось, что экспорт российского СПГ в Европу увеличился на 20%.
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