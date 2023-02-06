«Новатэк»: Европа сохраняет большой интерес к российскому СПГ

Европа все еще очень интересуется российским сжиженным природным газом (СПГ), хотя и пытается это скрыть, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в ходе India Energy Week.
По словам Михельсона, у «Новатэка» нет проблем с поставками своего СПГ. Более 20% газовых продаж компании составляют спотовые сделки. Однако там не называется покупатель, поэтому неизвестно, куда именно в итоге попадает ресурс.
Долгосрочные партнеры тоже не заявляли о желании расторгнуть контракты с «Новатэком», отмечает глава компании.
Ранее сообщалось, что экспорт российского СПГ в Европу увеличился на 20%.