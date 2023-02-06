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Более 30 сотрудников полиции в Армавире стали донорами крови

Общество

В Ставропольском крае продолжается акция «Профсоюзный донор». В ее рамках около 450 сотрудников правоохранительных органов сдали кровь.

Более 30 сотрудников полиции в Армавире стали донорами крови

В Армавире свой рабочий день с переливания крови начали 30 полицейских. Перед процедурой стражи порядка проходят обязательное медицинское обследование, после чего заполняют анкету, сообщает сетевое издание GorodArmavir.ru.

Медики на станции переливания крови рассказали, что сотрудники полиции всегда активно принимают участие в мероприятиях по привлечению внимания общественности к проблеме нехватки донорской крови и выразили правоохранителям благодарность за их отзывчивость.
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