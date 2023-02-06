Детей с освобожденных территорий Луганской Народной Республики учили, что Великую Отечественную войну начал СССР, заявила на пресс-конференции директор музея «Молодая гвардия» в Краснодоне Наталья Николаенко.
По словам Николаенко, в минувшем году музей посетили около 20 тысяч молодых людей из ЛНР, включая ребят с освобожденных территорий. Они затруднялись ответить на вопросы о Великой Отечественной войне.
Директор «Молодой гвардии» обратила внимание, что в украинских учебниках по истории ВОВ называется советско-немецкой войной. Там также утверждается, что конфликт начался по вине Советского Союза.
Николаенко добавила, что у живших на подконтрольной Украине части ЛНР подростков за восемь лет закрепились неверные знания, которые осложняют проведение экскурсий.