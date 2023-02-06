Жительницу Хабаровского края обвинили в причастности к хищению 84 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней аферистки.
По версии следствия, женщина, являясь сотрудницей ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок», входила в организованную преступную группу, которая занималась фальсификацией документов для заключения фиктивных договоров о трудоустройстве работников других регионов в организации Хабаровского края, сообщает dvlife.ru.
Под предлогом реализации программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов», группа сумела добиться от комитета по труду и занятости населения регионального правительства перечисления двух организациям субсидий в размере 84 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистка предстанет перед Кировским районным судом Хабаровска. Расследование преступной деятельности группы продолжается.