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Жительницу Хабаровского края обвинили в причастности к хищению 84 млн рублей

Общество
Жительницу Хабаровского края обвинили в причастности к хищению 84 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней аферистки.

По версии следствия, женщина, являясь сотрудницей ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок», входила в организованную преступную группу, которая занималась фальсификацией документов для заключения фиктивных договоров о трудоустройстве работников других регионов в организации Хабаровского края, сообщает dvlife.ru.

Под предлогом реализации программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов», группа сумела добиться от комитета по труду и занятости населения регионального правительства перечисления двух организациям субсидий в размере 84 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистка предстанет перед Кировским районным судом Хабаровска. Расследование преступной деятельности группы продолжается.
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