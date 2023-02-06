Жительницу Хабаровского края обвинили в причастности к хищению 84 млн рублей

По версии следствия, женщина, являясь сотрудницей ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок», входила в организованную преступную группу, которая занималась фальсификацией документов для заключения фиктивных договоров о трудоустройстве работников других регионов в организации Хабаровского края, сообщает dvlife.ru.