Житель Волгоградской области украл стройматериалы с территории монастыря

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области уличили строителя в хищении материалов с территории Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.
По версии следствия, местный 26-летний строитель имел доступ к стройматериалам, которые использовались для ремонтных работ в монастыре. В течение некоторого времени он выносил с территории различные предметы, сообщает «МК в Волгограде».
Так, при обыске у него дома были обнаружены радиаторы отопления, смесители, молотки, уличные фонари, рулоны обоев и разнообразный садовый инвентарь. Нанесенный им ущерб сейчас оценивается. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится в стадии решения.