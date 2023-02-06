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Житель Волгоградской области украл стройматериалы с территории монастыря

Общество
Житель Волгоградской области украл стройматериалы с территории монастыря

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области уличили строителя в хищении материалов с территории Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

По версии следствия, местный 26-летний строитель имел доступ к стройматериалам, которые использовались для ремонтных работ в монастыре. В течение некоторого времени он выносил с территории различные предметы, сообщает «МК в Волгограде».

Так, при обыске у него дома были обнаружены радиаторы отопления, смесители, молотки, уличные фонари, рулоны обоев и разнообразный садовый инвентарь. Нанесенный им ущерб сейчас оценивается. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится в стадии решения.
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