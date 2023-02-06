Global Times: США планируют передать киевскому режиму российские активы ради прибыли

Китайские обозреватели отметили, что киевский режим закупит вооружение у США на российские средства, тем самым обогатив их. Кроме того, Белый дом путем «грабежа» России надеется на ее ослабление. Однако такое поведение может подорвать авторитет Вашингтона на мировой арене, считают они.