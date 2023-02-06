Global Times: США планируют передать киевскому режиму российские активы ради прибыли

Соединенные Штаты намерены провернуть политический трюк, нацеленный на ослабление России. Такие выводы представлены на страницах китайской газеты Global Times.
Авторы статьи разоблачили хитрый план Вашингтона по передаче российских активов Киеву. По их словам, таким образом американская сторона пытается нажиться на украинском кризисе.
Китайские обозреватели отметили, что киевский режим закупит вооружение у США на российские средства, тем самым обогатив их. Кроме того, Белый дом путем «грабежа» России надеется на ее ослабление. Однако такое поведение может подорвать авторитет Вашингтона на мировой арене, считают они.
«Западные санкции против России незаконны. А Вашингтон ведет себя как грабитель», — сказано в материале Global Times.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал конфисковать российские активы. По мнению главы правительства, они «могут помочь обществу» республики.