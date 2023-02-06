Политолог Бредихин уличил Зеленского в очередной лжи на фоне землетрясений в Турции

Президент Украины сразу же выразил готовность помочь Турции в связи с инцидентом, при этом не пояснив, что он действительно может сделать. Бредихин в ходе разговора с корреспондентами «ПолитРоссии» заявил, что верить обещаниям Зеленского нет смысла, так как он просто устраивает очередное шоу комиков.