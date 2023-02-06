Политолог Бредихин уличил Зеленского в очередной лжи на фоне землетрясений в Турции

Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз соврал и решил устроить на чужой беде юмористическое шоу. Политолог Антон Бредихин обнажил неудобную правду о лживых обещаниях политика Анкаре.
Напомним, что 6 февраля на территории турецкого государства прошла волна землетрясений. В результате случившегося многие люди погибли, тысячи – получили травмы.
Президент Украины сразу же выразил готовность помочь Турции в связи с инцидентом, при этом не пояснив, что он действительно может сделать. Бредихин в ходе разговора с корреспондентами «ПолитРоссии» заявил, что верить обещаниям Зеленского нет смысла, так как он просто устраивает очередное шоу комиков.
«Зеленский просто должен был предложить свою помощь, учитывая роль Турции в украинском кризисе. Однако все, что Киев мог бы отправить, сейчас задействовано для восстановления инфраструктуры, необходимой для ВСУ», – заявил спикер.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате крупного землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Об этом пишет Национальная служба новостей.