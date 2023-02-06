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Турецкие команды по волейболу и футболу остаются под завалами после землетрясения

Происшествия
Турецкие команды по волейболу и футболу остаются под завалами после землетрясения

Турецкие команды по футболу, волейболу и борьбе остаются под завалами обрушившихся зданий после сильного землетрясения. Спасатели работают на местах.

Десять провинций Турции пострадали от толчков магнитудой 7,4. В некоторых регионах на тот момент проживали спортсмены, часть из них еще не дала обратную связь о ситуации.

В частности, члены волейбольной команды «Малатья Беледиеспор» остановились в в отеле «Кырчувал», который обрушился из-за землетрясения. Специалисты извлекли тела трех волейболистов.

О том, что под завалами находятся порядка 30-40 турецких борцов, рассказал их коллега Таха Акгюль. Он сообщил о трагедии и попросил помощи. Страшной ситуацией также поделился футболист клуба «Алании Беледиеспор» Энешан Джан. Спортсмен отметил, что из-за разрушения дома 14 волейболисток находятся под завалами.

Отметим, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, землетрясение стало причиной 912 смертей. От природного явления пострадали 5385 человек.
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