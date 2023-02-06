Турецкие команды по волейболу и футболу остаются под завалами после землетрясения

О том, что под завалами находятся порядка 30-40 турецких борцов, рассказал их коллега Таха Акгюль. Он сообщил о трагедии и попросил помощи. Страшной ситуацией также поделился футболист клуба «Алании Беледиеспор» Энешан Джан. Спортсмен отметил, что из-за разрушения дома 14 волейболисток находятся под завалами.