Аналитики «Авито Работа» заявили, что спрос на барменов в России вырос в январе на 13%

Особенно часто профессией бармена интересовались молодые люди. Медианная зарплата для этой профессии при условии полной занятости составляет 27 500 рублей. Однако нередко бармены зарабатывают больше. Так, в заведениях Москвы и Владивостока можно получить около 50 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — порядка 40 000.