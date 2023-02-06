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Аналитики «Авито Работа» заявили, что спрос на барменов в России вырос в январе на 13%

Общество
Аналитики «Авито Работа» заявили, что спрос на барменов в России вырос в январе на 13%

Спрос на барменов в России в январе увеличился сразу на 13%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявили аналитики сервиса «Авито Работа».

Интерес соискателей к работе бармена, как рассказали представители сервиса «Газете.Ru», вырос на 30%. Эксперты объясняют такую тенденцию, в том числе, оживлением сферы общепита после длительных COVID-ограничений.

Особенно часто профессией бармена интересовались молодые люди. Медианная зарплата для этой профессии при условии полной занятости составляет 27 500 рублей. Однако нередко бармены зарабатывают больше. Так, в заведениях Москвы и Владивостока можно получить около 50 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — порядка 40 000.
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