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Москвичей приглашают на празднование Масленицы в центр «Кремль в Измайлово»

Общество
Москвичей приглашают на празднование Масленицы в центр «Кремль в Измайлово»

Жителей Москвы приглашают на празднование Масленицы в центр русской культуры «Кремль в Измайлово». Мероприятия будут проходить 25 и 26 февраля.

Гости праздника встретят множество сказочных гостей, а ведущий Иван Царевич на сцене, расположенной на центральной площади, расскажет о традициях, связанных с проводом зимы. Мероприятия будут сопровождаться конкурсами и розыгрышами призов.

Для посетителей будут организованы различные мастер-классы. Кроме того, в ходе праздника они смогут угоститься блинами.

Москвичей приглашают на празднование Масленицы в центр «Кремль в Измайлово»

Театрализованные представления продемонстрируют фольклорные коллективы от телеканала «Жар птица». Аниматоры в русских костюмах будут вовлекать гостей в обряды, а лучшие российские шеф-повара установят новый кулинарный рекорд.
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