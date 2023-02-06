Москвичей приглашают на празднование Масленицы в центр «Кремль в Измайлово»

Жителей Москвы приглашают на празднование Масленицы в центр русской культуры «Кремль в Измайлово». Мероприятия будут проходить 25 и 26 февраля.
Гости праздника встретят множество сказочных гостей, а ведущий Иван Царевич на сцене, расположенной на центральной площади, расскажет о традициях, связанных с проводом зимы. Мероприятия будут сопровождаться конкурсами и розыгрышами призов.
Для посетителей будут организованы различные мастер-классы. Кроме того, в ходе праздника они смогут угоститься блинами.
Театрализованные представления продемонстрируют фольклорные коллективы от телеканала «Жар птица». Аниматоры в русских костюмах будут вовлекать гостей в обряды, а лучшие российские шеф-повара установят новый кулинарный рекорд.