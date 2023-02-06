Под огнем «Апачей»: как бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с американцами на берегу Евфрата

Заблокировав колонну ударами в головную машину и в «хвост», американские летчики принялись выцеливать и бомбить бронетехнику, пытаясь уничтожить ехавших на броне пехотинцев. Попав под ураганный обстрел «вагнеровцы» отошли в укрытия и начали выводить технику из-под удара «Апачей». Ответный огонь русские штурмовики по американским силам не вели: несмотря на наличие зенитных орудий, способных нанести урон авиации, подобные действия могли бы спровоцировать международный конфликт. В итоге американская авиация бомбила позиции ЧВК «Вагнер» и сирийских солдат не менее трех часов, однако так и не заставила их оставить занятые позиции.