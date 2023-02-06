Момент обрушения еще одной многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа попал на видео

Населенный пункт, где оказалось разрушено еще одно жилое здание, располагается неподалеку от турецко-сирийской границы. Напомним, что рано утром 6 февраля мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. В результате природного катаклизма, по последним данным, погибли 1014 человек.