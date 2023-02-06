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Момент обрушения еще одной многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа попал на видео

Происшествия
Момент обрушения еще одной многоэтажки в турецком городе Шанлыурфа попал на видео

Еще один многоквартирный дом обрушился в турецком городе Шанлыурфа после разрушительного землетрясения на юго-востоке ближневосточной страны. Момент ЧП с девятиэтажкой попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Населенный пункт, где оказалось разрушено еще одно жилое здание, располагается неподалеку от турецко-сирийской границы. Напомним, что рано утром 6 февраля мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. В результате природного катаклизма, по последним данным, погибли 1014 человек.
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