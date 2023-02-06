Стихийный мемориал появился у здания посольства Турции в Москве

Жители Москвы массово несут цветы и лампадки к зданию посольства Турции, расположенному в Хамовниках. Таким образом горожане выражают свои соболезнования в связи с масштабным землетрясением.
На кадрах, опубликованных в ряде СМИ, видно, как горожане несут к посольству Турецкой Республики не только цветы, но и свечи, а также записки на турецком языке. На одной из них можно увидеть надпись «Мои соболезнования, Турция».
Землетрясение на территории Турции и Сирии произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Жертвами стихийного бедствия в общей сложности стали около 1,2 тысячи человек.