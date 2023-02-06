Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Как русофобия в Европе привела к охоте за русскими детьми, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Как русофобия в Европе привела к охоте за русскими детьми, расскажут в «Патриоте»

Петербурженка Елена Ланг сумела вернуть в Россию своих дочек Лилю и Элю, которых полгода держали в изоляции в испанском пенитенциарном учреждении по вздорным обвинениям.

Однако, эпопея не закончена: матери угрожают арестом испанские власти, а судьба семьи и детей остается под вопросом даже в Санкт-Петербурге, поскольку, по неясным причинам, местные власти готовы выполнять указания из Мадрида.

Во вторник, 7 февраля в 16:00 Елена Ланг выступит на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», где расскажет о событиях 2022 года и текущей ситуации, а также ответит на вопросы журналистов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
россия европа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду