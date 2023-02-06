Как русофобия в Европе привела к охоте за русскими детьми, расскажут в «Патриоте»

Петербурженка Елена Ланг сумела вернуть в Россию своих дочек Лилю и Элю, которых полгода держали в изоляции в испанском пенитенциарном учреждении по вздорным обвинениям.
Однако, эпопея не закончена: матери угрожают арестом испанские власти, а судьба семьи и детей остается под вопросом даже в Санкт-Петербурге, поскольку, по неясным причинам, местные власти готовы выполнять указания из Мадрида.
Во вторник, 7 февраля в 16:00 Елена Ланг выступит на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», где расскажет о событиях 2022 года и текущей ситуации, а также ответит на вопросы журналистов.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
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