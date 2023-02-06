Политолог Мендкович: успехи российской спецоперации на Украине ускорят распад НАТО

В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что украинский кризис начался из-за инициативы Запада, который продолжил размещать на территории страны стратегические вооружения. Мендкович подчеркнул, что разногласия после успехов российской армии на фронте возникнут и в странах, которые являются военными партнерами США.