Поражение киевского режима в противостоянии с Россией вызовет разногласия внутри НАТО, что приведет к расколу альянса. Такое мнение высказал политолог Никита Мендкович.
В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что украинский кризис начался из-за инициативы Запада, который продолжил размещать на территории страны стратегические вооружения. Мендкович подчеркнул, что разногласия после успехов российской армии на фронте возникнут и в странах, которые являются военными партнерами США.
«Сейчас они демонстрируют крайне ограниченную боеспособность НАТО, как и неспособность блока решать задачи, даже поставленные Вашингтоном как приоритет. Поэтому неизбежно это может привести к росту противоречий и даже к расколу объединения», — считает политолог.
В заключении он добавил, что Турция уже начала постепенное отхождение от НАТО, а после завершения спецоперации этот курс может принять более очевидные формы.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев отказывается от любого временного перемирия с Россией, передает RT.