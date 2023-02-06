Депутат Качкаев поддержал идею запретить чиновникам выезжать из России во время спецоперации

В Интернете появилась инициатива, в которой говорится о запрете выезда на отдых за пределы России государственным деятелям, чиновникам и депутатам. Позже СМИ провели опрос среди жителей страны с целью узнать, что думаю граждане на этот счет, большинство респондентов поддержали идею.