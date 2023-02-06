Депутат Качкаев поддержал идею запретить чиновникам выезжать из России во время спецоперации

В Интернете появилась инициатива, в которой говорится о запрете выезда на отдых за пределы России государственным деятелям, чиновникам и депутатам. Позже СМИ провели опрос среди жителей страны с целью узнать, что думаю граждане на этот счет, большинство респондентов поддержали идею.
Депутат Государственной думы Павел Качкаев не остался в стороне и рассказал корреспонденту ФАН, что думает на счет инициативы.
«Я поддерживаю эту идею. Сам я люблю отдыхать в Сочи. Был там последний раз летом. Идею поддерживаю, но не буду комментировать ее», — заявил Качкаев.
Ранее депутат Гурулев также поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы РФ. Он отметил, что задача государственных деятелей работать над законопроектами, а не хвастаться предметами роскоши. Помимо этого, данную идею поддержал депутат Госдумы Константин Затулин.