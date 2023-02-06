В Санкт-Петербурге стартовал сезон буерного спорта

Любители зимних гонок под парусом могут оттачивать свои навыки в буерном спорте, сезон которого стартовал в Северной столице. Соревнования проводятся в двух классах — это одноместные буера типа DN и двухместные — типа XV.
Командор Всероссийской ассоциации буеров Виктор Акацевич рассказал, что история этого вида спорта уходит своими корнями еще в Царскую Россию времен правления императора Петра I.
«Легенды гласят, что еще при Петре I были буера. В XIX веке их испытывали в военном деле. Кстати, эта практика вернулась во время Великой Отечественной войны, где буера принимали участие в боевых операциях», — вспомнил Акацевич.
Участникам соревнований предстоит преодолеть марафон длинной от 10 до 15 километров, направляя свой буер как по ветру, так и против него. Победителем считается спортсмен, первым достигший финиша. Средняя скорость аппаратов — 70-90 км/ч, но при хорошем ветре может достигать и 150 км/ч.
«Здесь нужно знать теорию, потому что буер должен ходить определенным образом относительно ветра. Обучение управления буером напоминает обучение езде на автомобиле — сначала мы едем на первой передаче, потом на второй, потом на третьей», ؙ— объяснил командор.
Капитаны легких, установленных на особенные металлические коньки, лодок с мачтой и парусами уже готовятся к следующим соревнованиям, которые будут проходить на акватории озера Сестрорецкий разлив с 11 по 12 февраля 2023 года.