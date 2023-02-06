В Санкт-Петербурге стартовал сезон буерного спорта

Участникам соревнований предстоит преодолеть марафон длинной от 10 до 15 километров, направляя свой буер как по ветру, так и против него. Победителем считается спортсмен, первым достигший финиша. Средняя скорость аппаратов — 70-90 км/ч, но при хорошем ветре может достигать и 150 км/ч.