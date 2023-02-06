Египет и Россия договорились построить завод по обслуживанию железнодорожных вагонов

Каир, 6 февраля. Египет и Россия подписали соглашение о строительстве железнодорожного завода в республике. Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на министра транспорта Камеля аль-Вазира.
Сделка заключена между Национальным управлением железных дорог Египта и российской компанией «Трансмашхолдинг». Согласно контракту, РФ берет на себя работу по возведению предприятия.
«Договор также подразумевает создание в районе Абу-Заабаль мастерской по техническому обслуживанию и капитальному ремонту российских железнодорожных вагонов всех видов», — говорится в сообщении.
Министр транспорта Египта назвал соглашение с РФ историческим для республики. По его словам, «Трансмашхолдинг» также берет на себя поставку запасных частей для каждого транспортного средства сроком на 12 лет.
В рамках договора группа египетских инженеров совершит командировку в Россию для получения необходимых знаний по техническому обслуживанию 1300 вагонов, которых «Трансмашхолдинг» поставил в Каир.
Напомним, что 8 декабря 2022 года российская компания со своей стороны завершила часть сделки по передаче транспортных средств в Египет. Речь идет о доставке 695 современных вагонов с кондиционерами, собранных на мощностях Тверского вагоностроительного завода.