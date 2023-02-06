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МО РФ сообщило о ликвидации американской РЛС на позициях ВСУ в Харьковской области

Армия
МО РФ сообщило о ликвидации американской РЛС на позициях ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36 на позициях ВСУ в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно обнародованным данным, станция контрбатарейной борьбы располагалась вблизи населенного пункта Двуречная.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300», — сказано в отчете.

Кроме того, ВС РФ поразили 135 районов сосредоточения живой силы и техники противника.
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