МО РФ сообщило о ликвидации американской РЛС на позициях ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36 на позициях ВСУ в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно обнародованным данным, станция контрбатарейной борьбы располагалась вблизи населенного пункта Двуречная.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300», — сказано в отчете.
Кроме того, ВС РФ поразили 135 районов сосредоточения живой силы и техники противника.