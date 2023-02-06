Рок-группа Uriah Heep не выступит 13 апреля на концерте в Екатеринбурге

Поклонники британской рок-группы Uriah Heep из Екатеринбурга не смогут посетить концерт музыкального коллектива, который должен был состояться 13 апреля.
Как сообщили в Киноконцертном театре «Космос», выступление группы было отменено. При этом причины такого решения представители концертной площадки не уточнили.
«По поводу возврата средств за билеты обращайтесь к билетному оператору, у которого были приобретены билеты», — указывается в сообщении.
Изначально концерт в Екатеринбурге должен был состояться еще 3 апреля 2020 года, однако его перенесли из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.