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Рок-группа Uriah Heep не выступит 13 апреля на концерте в Екатеринбурге

Общество
Рок-группа Uriah Heep не выступит 13 апреля на концерте в Екатеринбурге

Поклонники британской рок-группы Uriah Heep из Екатеринбурга не смогут посетить концерт музыкального коллектива, который должен был состояться 13 апреля.

Как сообщили в Киноконцертном театре «Космос», выступление группы было отменено. При этом причины такого решения представители концертной площадки не уточнили.

«По поводу возврата средств за билеты обращайтесь к билетному оператору, у которого были приобретены билеты», — указывается в сообщении.

Изначально концерт в Екатеринбурге должен был состояться еще 3 апреля 2020 года, однако его перенесли из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
URIAH HEEP екатеринбург отмена концерта
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