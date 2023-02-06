Ученые из России разработали дренажную трубку для очистки ран от гноя

Подчеркивается, что дренажные трубки необходимы каждому второму пациенту, перенесшему хирургическую операцию. Они быстро приходят в негодность, так как сгустки крови и другие выделения закупоривают их. Замена трубки же может быть смертельно опасна для пациента. Ученые ПГУ нашли решение этой проблемы, сообщает «Газета.Ru».