Ученые из России разработали дренажную трубку для очистки ран от гноя

Группа специалистов из Пензенского государственного университета разработала многослойную дренажную трубку, предназначенную для очистки гнойных ран после операций. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования России.
Подчеркивается, что дренажные трубки необходимы каждому второму пациенту, перенесшему хирургическую операцию. Они быстро приходят в негодность, так как сгустки крови и другие выделения закупоривают их. Замена трубки же может быть смертельно опасна для пациента. Ученые ПГУ нашли решение этой проблемы, сообщает «Газета.Ru».
Специалисты предложили использовать многослойные трубки с внутренним контейнером из микропористой ткани. Этот контейнер содержит в себе сорбент, адсорбирующий жидкое отделяемое. Отмечается, что трубку и контейнер можно безопасно извлекать и заменять.