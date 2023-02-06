Около 70 масштабных инвестиционных проектов реализуют в Москве

Кроме того, столичный градоправитель отметил, что Москва оказывает поддержку инвесторам в рамках МаИП. Администрация выделяет земельные участки под строительство производственных и социально значимых зданий. А с 2022 года участки под постройку производств передают за 1 рубль в год, добавил Собянин.