Около 70 масштабных инвестиционных проектов реализуют в Москве

Москва стала площадкой для реализации порядка 70 значительных промышленных инвестпроектов, вливания в которые достигли почти 170 млрд рублей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», для помощи московскому промышленному сектору действует широкая программа, включающая в себя крупные инвестиционные проекты (МаИП). В данный момент выполняются почти 70 МаИП в промышленности. Финансовая составляющая данных проектов превысила 169 млрд рублей.
Кроме того, столичный градоправитель отметил, что Москва оказывает поддержку инвесторам в рамках МаИП. Администрация выделяет земельные участки под строительство производственных и социально значимых зданий. А с 2022 года участки под постройку производств передают за 1 рубль в год, добавил Собянин.