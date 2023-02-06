Евросоюз не стал раскрывать подробности возможной поездки Зеленского в Брюссель

Европейский союз отказался распространять подробную информацию о возможной поездки украинского лидера Владимира Зеленского в бельгийскую столицу. Соответствующее заявление сделал представитель объединения 6 февраля.
Ранее сведения о том, что глава украинского государства может посетить Брюссель для участия в саммите объединения, опубликовали журналисты Financial Times. Как сообщил представитель сообщества в ходе общения с прессой, европейские лидеры направили политику приглашение без указания точных сроков.
«Имеется открытое приглашение... Зеленскому посетить Брюссель», — сказал он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой. Об этом пишет Национальная служба новостей.